Yahşihan Belediye başkanı kim hangi partiden?

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı. Peki Yahşihan Belediye başkanı hangi partiden?
Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması sürüyor.
Bu kapsamda, Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay nasıl olmuştu?
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. F.M. Ş.A. ve M.Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.
31 Mart 2024 Yahşihan Belediye seçim sonuçlarına göre, AK Parti’nin adayı Ahmet Sungur oyların %41,6’sını alarak belediye başkanı seçilmişti. MHP’nin adayı Osman Türkyılmaz ise oyların %36,5’ini almıştı.
Yahşihan Belediye başkanı Ahmet Sungur AK Parti’den ihraç mı edildi?
AK Parti, Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un partiden ihraç edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltı işlemi yapılmıştır. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar vermiştir" sözlerine yer verildi.