Yere düşen yiyecek 5 saniyede mikrop kapmaz mı? Gerçekler efsaneyi yalanlıyor

Schaffner ve Miranda, 5 saniye kuralının aslında var olmadığı sonucuna vardı. Yiyeceklerin bakterilerle kaplı yüzeylerde geçirdikleri süre uzadıkça, üstlerinde toplanan bakteri miktarı da artıyordu. Ancak yiyecekler bu yüzeylere temas ettikleri anda da hatırı sayılır miktarda bakterinin bulaşı gerçekleşiyordu.