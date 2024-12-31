Yılbaşının gelmesiyle en çok merak edilen ve Diyanet'e sorulan sorulardan birisi "Yılbaşını kutlamak caiz mi" sorusu oluyor. İslam dininde yılbaşı kutlamak caiz midir, değil midir? İşte Dİyanet tarafından bu soruya verilen yanıtın detayları...
Yılbaşını kutlamak caiz midir?
Diyanet, tebrikleşmeyi mübah görürken, dini hassasiyetlere uygun olmayan aktivitelerden kaçınılmasını öneriyor. Bir Müslümanın, Hristiyan geleneklerini taklit ederek yılbaşı gecesi için özel yemekler ve etkinlikler düzenlemesinin uygun olmadığı belirtilmektedir. "Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır" (Ebu Davud, Libas 4) hadisinde de bu durum hakkında net bir bilgi verilmiştir.