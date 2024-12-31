Yılbaşını kutlamak caiz midir?





Diyanet, tebrikleşmeyi mübah görürken, dini hassasiyetlere uygun olmayan aktivitelerden kaçınılmasını öneriyor. Bir Müslümanın, Hristiyan geleneklerini taklit ederek yılbaşı gecesi için özel yemekler ve etkinlikler düzenlemesinin uygun olmadığı belirtilmektedir. "Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır" (Ebu Davud, Libas 4) hadisinde de bu durum hakkında net bir bilgi verilmiştir.