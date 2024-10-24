YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerinin önünde meydana gelen hain terör saldırısının ardından Youtube'a erişim güçlüğü yaşanıyor. 24 Ekim Perşembe günü sosyal medya kullanıcıları, YouTube, X, Tik Tok ve Instagram gibi sosyal medya paylaşım platformlarına erişim yasağı gelip gelmediğine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Youtube neden açılmıyor, düzelecek mi? İşte 24 Ekim YouTube erişim sorununa ilişkin yaşanan son gelişmeler...
Dünyanın en büyük video platformu YouTube, bugün geniş çaplı bir erişim sorunu yaşıyor. Youtube neden açılmıyor? Birçok kişi Youtube'a erişim engeli mi getirildi sorusunun cevabını araştırıyor. Youtube, çevrimiçi videoları izlemeyi kolaylaştıran ücretsiz bir video paylaşım sitesidir. Detaylar...
YouTube çöktü mü sorusu kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. YouTube, kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı sunan bir platformdur. YouTube erişim sorununa ilişkin gözler yetkililerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, YouTube çöktü mü, neden yavaş, erişim engeli mi geldi? YouTube kapatıldı mı, ne zaman açılacak?
YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ?
Çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube'a bir süredir erişim problemi yaşanıyor. Kullancılar YouTube'un ne zaman düzeleceğini araştırmayı sürdürüyor.
Ankara'daki terör saldırısının ardından YouTube'un tamamen kapatılıp kapatılmadığı sorusu gündemde. Resmi makamlar, şu ana kadar YouTube'un tamamen kapatıldığına dair bir bilgi vermedi. Ancak erişim sorunlarıyla ilgili olarak bant daraltması uygulanıyor olabilir. Bu tür erişim engelleri, saldırı anına dair görüntülerin ve bilgilerin yayılmasını kontrol altına almak amacıyla alınan geçici önlemler olabilir.
YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?
Konuyla ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da henüz bir açıklama gelmedi.
YOUTUBE ÇÖKME RAPORLARI
YouTube hata raporlarına bakıldığında 23 Ekim 2024 tarihinde saat 17.37'den itibaren YouTube'da erişim sorunu olduğu görülüyor.
NE OLMUŞTU?
TUSAŞ’ın Ankara’daki merkezine hain bir terör saldırısı gerçekleşti. 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist PKK’lı.