24 yıllık özlem bitiyor mu? Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz belli oldu: Montella’dan flaş açıklama!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda play-off turunu geçmesi halinde A Milli Futbol Takımımızın yer alacağı grup netleşti. Ay-yıldızlılar, D Grubu'nda ev sahibi ABD, Güney Amerika temsilcisi Paraguay ve güçlü ekip Avustralya ile eşleşti. Kura çekimini değerlendiren Teknik Direktör Vincenzo Montella flaş açıklamada bulundu.
Milliler turnuvaya katılmaları halinde ilk maçlarını Avustralya'yla, ikinci maçlarını Paraguay'la ve grup aşamasındaki son maçlarını ev sahibi ABD ile yapacaklar.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella; ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında organize edilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Kurayı beğendiğini belirten Montella, "Odağımız Mart ayında oynayacağımız play-off maçları. Dünya Kupası'na 24 yıldır katılamıyoruz ve şimdi gerçekten çok yakınız. Mart ayında en önemli adımları atacağız. Hayalimiz tüm halkımızla aynı, uzun zaman sonra Dünya Kupası'nda yer almak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.