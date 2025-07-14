4 ameliyat, 1 hedef: Çiloğlu’nun olimpiyat rüyası

Tokyo sonrası talihsiz olaylar yaşadığını anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:

"2022'de talihsiz bir sakatlık yaşadım. Sağ arter damarım patladı. Ölümden döndüm diyebilirim. Çok şükür, sonrasında başarılı ameliyatlar geçirdim. Kendi vücudumdan alınan bir parça ile damar nakli yapıldı. Bunun sonrasında 1 seneye yakın ciddi bir rehabilitasyon süreci geçirdim. Tam dönüş sürecindeyken bir sakatlık daha yaşadım. Onun üzerine 6 ay daha rehabilitasyon süreci geçirdim. Oradan döndükten sonra maç içerisinde bir sakatlık daha geçirdim. 4 ameliyat oldum. Tokyo ile Paris olimpiyatları arası neredeyse ameliyatlarla geçti."



