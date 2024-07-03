A Milli Takım'ın Avusturya zaferi Avrupa basınında

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Takım'ın bu zaferi Avrupa'da da manşetleri süsledi.
EURO 2024'te son 16 turu heyecanı yaşandı. A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Merih Demiral'ın iki gol attığı maçta Türkiye, rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda'nın rakibi oldu.
Ay-yıldızlı ekipte maça damga vuran isimlerden biri de son dakikada yaptığı kritik kurtarışla kaleci Mert Günok oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın bu zaferi, Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte o manşetlerden bazıları...
EQUIPE
"Türkiye Avusturya'ya karşı sürpriz yaptı ve EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'nın rakibi oldu."
FRANCE 24
"Türkiye, Avusturya'ya hükmetti ve çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak."
OUEST FRANCE
"Türkiye'nin kalecinin 95. dakikada turu getiren efsanevi kurtarışı."
FOX SPORTS
"Mert Günok'un kurtarışı Türkiye'nin EURO 2024 kutlamalarını ateşledi, rakip Avusturya'dan bile övgü aldı."
LA GAZZETTA DELLO SPORT
"Demiral abarttı: Avusturya maçında iki gol attı, Montella'nın Türkiye'si çeyrek finalde."