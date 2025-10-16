Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Merih Demiral o kulüple görüşmelere başladı

Milli yıldız Merih Demiral’ın adı ara transfer sezonu için Fenerbahçe ile anılıyordu. 29 yaşındaki yıldız için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Detaylar haberimizde.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin milli futbolcu Merih Demiral'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçtiği iddia edildi.
Ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merih Demiral dün gece Türkiye Milli Takımı adına iki gol attı.
Haziran 2026'da sona erecek sözleşmesiyle birlikte birçok kulübün listesinde yer alıyor. Ancak Al Ahli, sözleşmesini uzatmayı öncelik haline getirdi. Görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki savunmacı, bu sezon gösterdiği performansla Suudi Arabistan'da dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Al Ahli'nin kısa süre içinde oyuncuyla yeni kontrat için masaya oturması bekleniyor.