Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Merih Demiral o kulüple görüşmelere başladı

Milli yıldız Merih Demiral’ın adı ara transfer sezonu için Fenerbahçe ile anılıyordu. 29 yaşındaki yıldız için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

1 /4 Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin milli futbolcu Merih Demiral'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçtiği iddia edildi.



2 /4 Ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merih Demiral dün gece Türkiye Milli Takımı adına iki gol attı.



3 /4 Haziran 2026'da sona erecek sözleşmesiyle birlikte birçok kulübün listesinde yer alıyor. Ancak Al Ahli, sözleşmesini uzatmayı öncelik haline getirdi. Görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

