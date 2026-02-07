Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
En Nesyri’li Al Ittihad Ronaldo’suz Al Nassr’a 2-0 mağlup oldu | ÖZET

En Nesyri’li Al Ittihad Ronaldo’suz Al Nassr’a 2-0 mağlup oldu | ÖZET

10:267/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

udi Pro Lig'in 21. haftasında Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’nun oynamadığı maçta ezeli rakibi Al-Ittihad’ı 2-0 devirdi. Sadio Mane’nin 84. dakikadaki penaltı golü ve Angelo’nun son saniye golüyle gülen Al-Nassr, lider Al-Hilal ile farkı 1 puana indirdi. Al-Ittihad’ın yeni transferi Faslı forvet Nesyri ise 90 dakika boyunca kaleyi bulamadan maçı tamamladı. Al Nas

Al Nassr, Suudi Pro Lig'in 21. haftasında Al Ittihad'ı evinde 2-0 mağlup etti. Maç, dün akşam Al-Awwal Park'ta oynandı ve Cristiano Ronaldo'nun ikinci maç üst üste kadroda yer almaması dikkat çekti.


Taraftarlar yine Ronaldo'ya büyük destek verdi, pankartlar açıldı ve atmosfer CR7 odaklıydı.

İlk yarı 0-0 berabere bitti; iki takım da etkili pozisyonlar üretmekte zorlandı. İkinci yarıda Al Nassr baskısını artırdı ve galibiyet geç geldi:


84. dakikada Sadio Mané, penaltıdan attığı golle skoru 1-0 yaptı (penaltı, Al Ittihad savunmasının elle müdahalesi sonrası geldi).

90+6. dakikada (uzatmada) Ângelo Gabriel, hızlı bir kontra atakla kaleci Rajkovic'i avlayarak skoru 2-0'a getirdi ve maçı bitirdi.


Al Nassr bu sonuçla galibiyet serisini sürdürdü, puanını 49'a yükseltti ve lider Al Hilal'in 1 puan gerisine yerleşti. Sadio Mané yine Ronaldo'nun yokluğunda takımın yükünü çekti, Ângelo da genç yaşına rağmen kritik katkı verdi.


Al Ittihad cephesinde ise yeni transfer Youssef En-Nesyri'nin (Fenerbahçe'den gelen Faslı forvet) Suudi kariyerindeki ilk maçı hayal kırıklığı yarattı. En-Nesyri 90 dakika sahada kaldı ama etkili olamadı.

Al Nassr - Al Ittihad Maç Özeti


Al Nassr - Al Ittihad maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Al Nassr
#Al Ittihad
#Ronaldo
#Nesyri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN: 7 Şubat 1.736 Kırıkkale Toki kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, sonuç isim listeleri açıklandı mı?