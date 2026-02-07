Al Nassr bu sonuçla galibiyet serisini sürdürdü, puanını 49'a yükseltti ve lider Al Hilal'in 1 puan gerisine yerleşti. Sadio Mané yine Ronaldo'nun yokluğunda takımın yükünü çekti, Ângelo da genç yaşına rağmen kritik katkı verdi.



