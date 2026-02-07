udi Pro Lig'in 21. haftasında Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’nun oynamadığı maçta ezeli rakibi Al-Ittihad’ı 2-0 devirdi. Sadio Mane’nin 84. dakikadaki penaltı golü ve Angelo’nun son saniye golüyle gülen Al-Nassr, lider Al-Hilal ile farkı 1 puana indirdi. Al-Ittihad’ın yeni transferi Faslı forvet Nesyri ise 90 dakika boyunca kaleyi bulamadan maçı tamamladı. Al Nas
Al Nassr, Suudi Pro Lig'in 21. haftasında Al Ittihad'ı evinde 2-0 mağlup etti. Maç, dün akşam Al-Awwal Park'ta oynandı ve Cristiano Ronaldo'nun ikinci maç üst üste kadroda yer almaması dikkat çekti.
Taraftarlar yine Ronaldo'ya büyük destek verdi, pankartlar açıldı ve atmosfer CR7 odaklıydı.
İlk yarı 0-0 berabere bitti; iki takım da etkili pozisyonlar üretmekte zorlandı. İkinci yarıda Al Nassr baskısını artırdı ve galibiyet geç geldi:
84. dakikada Sadio Mané, penaltıdan attığı golle skoru 1-0 yaptı (penaltı, Al Ittihad savunmasının elle müdahalesi sonrası geldi).
90+6. dakikada (uzatmada) Ângelo Gabriel, hızlı bir kontra atakla kaleci Rajkovic'i avlayarak skoru 2-0'a getirdi ve maçı bitirdi.
Al Nassr bu sonuçla galibiyet serisini sürdürdü, puanını 49'a yükseltti ve lider Al Hilal'in 1 puan gerisine yerleşti. Sadio Mané yine Ronaldo'nun yokluğunda takımın yükünü çekti, Ângelo da genç yaşına rağmen kritik katkı verdi.
Al Ittihad cephesinde ise yeni transfer Youssef En-Nesyri'nin (Fenerbahçe'den gelen Faslı forvet) Suudi kariyerindeki ilk maçı hayal kırıklığı yarattı. En-Nesyri 90 dakika sahada kaldı ama etkili olamadı.
