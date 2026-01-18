Yeni Şafak
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının tartışılan pozisyonu: Oosterwolde'ye kırmız kart çıkmalı mıydı?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçının tartışılan pozisyonu: Oosterwolde'ye kırmız kart çıkmalı mıydı?

20:4418/01/2026, Sunday
G: 18/01/2026, Sunday
Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında Oosterwolde ile Ogundu arasında yaşanan ikili mücadele tartışma konusu oldu. Alanyaspor cephesinin kırmızı kart itirazlarında bulunduğu pozisyonu eski hakem Serdar Akçer yorumladı.

Süper Lig'in 18. dakikasında Fenerbahçe ile Alanyaspor'u karşı karşıya getiren maçta tartışma çıkaran bir pozisyon yaşandı. 

Mücadelenin 5. dakikasında Alanyasporlu Uchenna Ogundu, Jayden Oosterwolde ile girdiği mücadelede yerde kaldı.

Maçın hakemi Mehmet Türkmen, pozisyonda devam kararı verirken VAR'dan da bir uyarı gelmedi. 

Sosyal medyada gündem olan pozisyonda Oosterwolde'nin son adam olduğu ve kırmızı kart görmesi gerektiği şeklinde yorumlar yapıldı. 

Tartışmalı pozisyona dair eski Süper Lig yardımcı hakemi Serdar Akçer de sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmede bulundu. Akçer, görüntüler üzerinden yaptığı yorumda faul kararı çıkmamasının mümkün olduğunu ifade etti.

Akçer, "Oosterwolde'nin ilk anda ayağı yere takılıyor gibi görüyorum. Sonrasında ise Ogundu'ya dizi hafif temas ediyor. Ogundu önce gitmek istiyor sonra bırakıyor. Başka bir açıdan net bir temas yoksa bu görüntülere göre faul yok" ifadelerini kullandı.

