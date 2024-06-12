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Spor

Alex de Souza Fenerbahçeli yıldızı istiyor: Görüşmeler başladı

Haber Merkezi
13:43 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:43 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Antalyaspor'da teknik direktör olarak göreve başlayan Alex de Souza, gözünü Fenerbahçeli yıldıza çevirdi.

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Antyalspor'un yeni hocası Alex de Souza, transfer pazarına giriş yapıyor.

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Genç teknik adam, gözünü Fenerbahçeli yıldıza çevirmiş durumda.

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Transfer tahtasını açmak için çalışmalar yapan Antalyaspor, olumlu sonucun alınmasının ardından direkt imzaları attıracak.

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Teknik direktör Alex de Souza, yönetimden Fenerbahçeli yıldızın transferini istedi.

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Alex de Souza'nın transferini istediği oyuncu ise Emre Mor.

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Geride bıraktığımız sezonu Fatih Karagümrük'de kiralık olarak geçiren Emre Mor'un, gelecek sezon Fenerbahçe formasını giymesi beklenmiyor.

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Emre Mor için Antalyaspor'un, Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.

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Akdeniz ekibi, maaşının büyük bir bölümünün karşılanacağı kiralık teklifini sarı lacivertlilere yapacağı ifade edildi.

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Emre Mor bu sezon toplamda 21 maçta, 1 gol ve 4 asistle oynadı.

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#Fenerbahçe
#Antalyaspor
#Alex de Souza
#Emre Mor
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