Antalyaspor'da teknik direktör olarak göreve başlayan Alex de Souza, gözünü Fenerbahçeli yıldıza çevirdi.
Antyalspor'un yeni hocası Alex de Souza, transfer pazarına giriş yapıyor.
Genç teknik adam, gözünü Fenerbahçeli yıldıza çevirmiş durumda.
Transfer tahtasını açmak için çalışmalar yapan Antalyaspor, olumlu sonucun alınmasının ardından direkt imzaları attıracak.
Teknik direktör Alex de Souza, yönetimden Fenerbahçeli yıldızın transferini istedi.
Alex de Souza'nın transferini istediği oyuncu ise Emre Mor.
Geride bıraktığımız sezonu Fatih Karagümrük'de kiralık olarak geçiren Emre Mor'un, gelecek sezon Fenerbahçe formasını giymesi beklenmiyor.
Emre Mor için Antalyaspor'un, Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Akdeniz ekibi, maaşının büyük bir bölümünün karşılanacağı kiralık teklifini sarı lacivertlilere yapacağı ifade edildi.
Emre Mor bu sezon toplamda 21 maçta, 1 gol ve 4 asistle oynadı.