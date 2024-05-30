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Spor

Alex ilk transferini yapıyor! Bavullarını hazırladı

11:53 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:10 - 30/05/2024 Perşembe
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Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'la anlaşmıştı. Genç teknik adam, Akdeniz ekibinde ilk transferini yapıyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'den 2012 yılında ayrılan ve 2015'te futbola veda eden Alex de Souza, 2021'de teknik direktörlük macerasına atılmıştı.

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İlk olarak Sao Paulo U20 takımında görev alan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerindeki ilk A takım deneyimini Avai'de yaşamıştı.

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Öte yandan Alex de Souza, Türkiye'ye 12 yıl sonra teknik direktör olarak döndü.

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46 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Bu arada Alex de Souza, Antalyaspor'a ilk transferini de gerçekleştirmek üzere. NTV Spor'un Paraguay basınından aktardığı habere göre Antalyaspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexander Franco'yu transfer ediyor.

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Haberde oyuncunun bavullarını hazırladığı ve transferin noktalanmasını beklediği vurgulandı.

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Paraguay ekiplerinden General Caballero forması giyen Alexander Franco, 2023-24 sezonunda 9 maçta görev aldı.

#Alex de Souza
#Antalyaspor
#Transfer
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