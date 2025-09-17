Ali Koç Fenerbahçe'nin transfer edemediği futbolcuyu açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ilgilendiği ancak alamadığı ismi açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı yayında flaş bir transfer itirafında bulundu.
Başkan Koç, yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takımın istediği ancak alamadığı ismi açıkladı.
Ali Koç'un konuyla ilgili sözleri şöyle:
"James Ward Prowse listemizdeydi. Edson olunca Mourinho onu daha çok istedi. Mesela Shakhtar'daki Kevin'i çok istedik. 20-25'e bitirebilir miyiz diye düşünüyorduk. 40'a Fulham'a gitti. 1-2 tane daha var, söylemeyeceğim, şu an yıldız, ileride süper yıalildız olacak. Devre arası için uğraşıyoruz."