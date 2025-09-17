Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ali Koç Fenerbahçe'nin transfer edemediği futbolcuyu açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin transfer edemediği futbolcuyu açıkladı

15:5917/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ilgilendiği ancak alamadığı ismi açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı yayında flaş bir transfer itirafında bulundu.


Başkan Koç, yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takımın istediği ancak alamadığı ismi açıkladı.

Ali Koç'un konuyla ilgili sözleri şöyle:

"James Ward Prowse listemizdeydi. Edson olunca Mourinho onu daha çok istedi. Mesela Shakhtar'daki Kevin'i çok istedik. 20-25'e bitirebilir miyiz diye düşünüyorduk. 40'a Fulham'a gitti. 1-2 tane daha var, söylemeyeceğim, şu an yıldız, ileride süper yıalildız olacak. Devre arası için uğraşıyoruz."

#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Kevin Macedo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs başvuruları açıklaması için gözler GSB’de