Anderson Talisca'da mutlu son! Sözleşme detayları ortaya çıktı

11:316/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Fenerbahçe'de son dönemlerin en formda isimlerinden Anderson Talisca ile sözleşme yenileniyor. Brezilyalı yıldızın, maaşında indirime gittiği öğrenilirken yeni kontrat detayları da belli oldu.

Fenerbahçe yönetiminden taraftarlara Anderson Talisca müjdesi geldi. Geçen sezonun devre arasında Al-Nassr'dan kadroya katılan Brezilyalı oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Geldiği günden bu yana sergilediği performansla sarı-lacivertli futbolseverlerin gönlünü fetheden sambacının sezon sonunda bitecek olan kontratı yenileniyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin bu anlaşmayı kısa süre içinde resmi olarak duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe'de mutlu olan Talisca, aldığı maaşında da yüzde 30 oranında bir indirim yaptı. Brezilyalı oyuncu, şu ana kadar tüm kulvarlarda sarı- lacivertli formayla 55 maça çıkarken, 29 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

Bu sezon Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Anderson Talisca, teknik heyetin ve taraftarların en güvendiği isim konumunda bulunuyor. Talisca, geçtiğimiz haftalarda ülkesi Brezilya'daki basın organlarına açıklamalarda bulunmuş ve "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada kalmak istiyorum en az iki yıl daha. Sonrasında ülkeme dönme planım var" demişti. Talisca'ya ülkesinden de en az 4 kulüp teklif yaptı ancak kabul etmedi.


