Anderson Talisca'da mutlu son! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Bu sezon Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Anderson Talisca, teknik heyetin ve taraftarların en güvendiği isim konumunda bulunuyor. Talisca, geçtiğimiz haftalarda ülkesi Brezilya'daki basın organlarına açıklamalarda bulunmuş ve "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada kalmak istiyorum en az iki yıl daha. Sonrasında ülkeme dönme planım var" demişti. Talisca'ya ülkesinden de en az 4 kulüp teklif yaptı ancak kabul etmedi.



