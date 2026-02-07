Ara transfer sezonu tamamlandı: Hangi takım hangi oyuncuları aldı? İşte tüm imzalar…

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 ara transfer dönemi büyük sürprizlerle ve rekor hamlelerle tamamlandı. Şampiyonluk yarışı veren devlerin yanı sıra, ligde kalma mücadelesi veren ekipler de kadrolarını önemli isimlerle takviye etti. İşte Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu devre arasında yapılan tüm transferler…

1 /18 HESAP.COM ANTALYASPOR | GELENLER: Sami Uğurlu (Teknik direktör) | GİDENLER: Tomas Cvancara (Kiralık sonu - Borussia Mönchengladbach), Poyraz Yıldırım ( Kiralık sonu - Trabzonspor), Alp Ada Abay (Kepez Spor), Efecan Gülerce (Kiralık - Amasyaspor FK)



2 /18 CORENDON ALANYASPOR | GELENLER: - | GİDENLER: Mert Bayram (Kiralık - SMS Grup Sarıyerspor), Uchenna Ogundu (Augsburg), Veysel Ünal (Kütahyaspor), Bedirhan Özyurt (Kiralık - ikas Eyüpspor)



3 /18 RAMS BAŞAKŞEHİR | GELENLER: Kazımcan Karataş (Kiralık - Galatasaray) | GİDENLER: Deniz Türüç (Tümosan Konyaspor), Mohamed Hassan Fofana (Sakaryaspor), Ömer Beyaz (Kiralık - Esenler Erokspor), Hamza Ljukovac (Kiralık - NS Mura)



4 /18 BEŞİKTAŞ | GELENLER: Yasin Özcan (Kiralık - Aston Villa), Kristjan Asllani (Kiralık - Inter), Junior Olaitan (Göztepe), Hyeon-gyu Oh (Genk), Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Amir Murillo (Marsilya), Devis Vasquez (Kiralık - Roma)

GİDENLER: Mert Günok (Fenerbahçe), Arda Kılıç (Kiralık - Karşıyaka), Jonas Svensson (Rosenborg), Gabriel Paulista (Corinthians), David Jurasek (Kiralık sözleşme feshi - Benfica), Demir Ege Tıknaz (Braga), Elan Ricardo (Deportes Tolima), Rafa Silva (Benfica), Tammy Abraham (Aston Villa), Emrecan Terzi (Kiralık - Sakaryaspor), Arda Kılıç (Kiralık - Karşıyaka)



5 /18 ÇAYKUR RİZESPOR | GELENLER: Adedire Mebude (Westerlo), Emir Ortakaya (Fenerbahçe), Frantzdy Pierrot (Kiralık - AEK)

GİDENLER: Janne-Pekka Laine (FC Inter), Vaclav Jurecka (Banik Ostrava), Jesurun Rak-Sakyi (Crystal Palace - Kiralıktan döndü), Anıl Yaşar (Kiralık - ikas Eyüpspor)



6 /18 İKAS EYÜPSPOR | GELENLER: Denis Radu (Petrolul Ploieşti), Charles-Andre Raux-Yao (Stade Briochin), Jerome Onguene (Kiralık - Petrolul Ploieşti), Angel Torres (Kiralık - Dinamo Kiev), Lenny Pintor (LASK Linz), Diabel Ndoye (Darou Salam), Umut Keseci (Altınordu), Dorin Rotariu (Iğdır FK), Bedirhan Özyurt (Kiralık - Corendon Alanyaspor), Anıl Yaşar (Kiralık - Çaykur Rizespor)

GİDENLER: Svit Seslar (NK Celje), Halil Akbunar (Bursaspor), Serdar Gürler (Arca Çorum FK), Mame Thiam (Arca Çorum FK), Yalçın Kayan (Samsunspor), Kerem Demirbay (Kasımpaşa), Samu Saiz (Sözleşme feshi), Alp Köseer (Sözleşme feshi), Nihad Mujakic (Partizan - Kiralıktan geri döndü), Denis Draguş (Trabzonspor - Kiralıktan geri döndü), Emir Ortakaya (Fenerbahçe - Kiralıktan geri döndü) Robin Yalçın (Iğdır FK)



7 /18 MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | GELENLER: Ahmed Traore, Abdul Kader Moussa Kone, Davide Biraschi (Kiralık - Frosinone), Bartuğ Elmaz (Kiralık - Fenerbahçe), Shavy Babicka (Kiralık- Kızılyıldız), Filip Mladenovic (Panathinaikos), Yaya Onogo (FC OSA), Igor Lichnovsky (America)

GİDENLER: Alper Demirol (İmaj Altyapı Van Spor FK), Enzo Roco (Palestino), Atakan Çankaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Nikoloz Ugrekhelidze (Kiralık sonu - Dinamo Tbilisi) Jure Balkovec (Omonia Lefkoşa), Andre Gray (Port Vale), David Fofana (Chelsea - Kiralıktan döndü)



8 /18 FENERBAHÇE | GELENLER: Anthony Musaba (Samsunspor), Mert Günok (Beşiktaş), Matteo Guendouzi (Lazio), Sidiki Cherif (Kiralık - Angers), N'Golo Kante (Al-Ittihad)

GİDENLER: İrfan Can Kahveci (Kiralık - Kasımpaşa), İrfan Can Eğribayat (Kiralık - Samsunspor) Cenk Tosun (Kasımpaşa), Rodrigo Becao (Kiralık - Kasımpaşa), Burak Kapacak (Zecorner Kayserispor), Ertuğrul Çetin (Esenler Erokspor), Sebastian Szymanski (Rennes), Bartuğ Elmaz (Kiralık - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emir Ortakaya (Çaykur Rizespor), Dominik Livakovic (Kiralık - Dinamo Zagreb), Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad)



9 /18 GALATASARAY | GELENLER: Noa Lang (Kiralık - Napoli), Yaser Asprilla (Kiralık - Girona), Renato Nhaga (Casa Pia), Can Armando Güner (Mönchengladbach), Sacha Boey (Kiralık - Bayern Münih)

GİDENLER: Berkan Kutlu (Tümosan Konyaspor), Eyüp Aydın (Kiralık - Kasımpaşa), Yusuf Demir (Rapid Wien) Kazımcan Karataş (Kiralık - Rams Başakşehir)



10 /18 GAZİANTEP FK | GELENLER: Karamba Gassama (Dinamo City), Victor Ntino-Emo Gidado (NK Bravo), Denis Draguş (Kiralık - Trabzonspor), Nihad Mujakic (Kiralık - Partizan)

GİDENLER: Badou Ndiaye, Enver Kulasin (Kiralık - SMS Grup Sarıyer) Semih Güler (Zecorner Kayserispor), Rob Nizet (Sözleşme feshi), Emmanuel Boateng (Sözleşme feshi), Juninho Bacuna (Kiralık - Volendam), Mehmet Kuzucu (Kilis 1984),



11 /18 GENÇLERBİRLİĞİ | GELENLER: Cihan Çanak (Kiralık - Trabzonspor), Arda Çağan Çelik (Kiralıktan döndü - Polatlı 1926)

GİDENLER: Sinan Osmanoğlu (Arca Çorum FK), Elias Durmaz (Eskişehirspor), Kevin Csoboth (Kiralıktan geri döndü - St. Gallen), Gökhan Akkan (Kiralık - Özbelsan Sivasspor), Dilhan Demir (Amed Sportif Faaliyetler)



12 /18 GÖZTEPE | GELENLER: Alexis Antunes (Servette), Furkan Malak (Kiralıktan döndü - IFK Haninge), Guilherme Luiz (Ceara), Jeferson Marinho dos Santos (Ponte Preta), Şamil Öztürk (Zecorner Kayserispor), Furkan Malak (Kiralıktan döndü - IFK Haninge), Musah Mohammed (Sipay Bodrum FK), Filip Krastev (Lommel SK)



GİDENLER: Ahmed Ildız (Kiralık - Arca Çorum FK), Tibet Durakçay (Kiralık - Menemen FK), Rhaldney (Kiralık - FC Alverca), Ruan (Sakaryaspor)



13 /18 KASIMPAŞA | GELENLER: Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor), İrfan Can Kahveci (Kiralık - Fenerbahçe), Kerem Demirbay (ikas Eyüpspor) Cenk Tosun (Fenerbahçe), Rodrigo Becao (Kiralık - Fenerbahçe), Jim Allevinah (Angers), Adrian Benedyczak (Parma), Eyüp Aydın (Kiralık - Galatasaray), Burak Gültekin (Altınordu), Mehmet Burak Reçber (Queens Park Rangers), Ahmet Kaan Öztürk (FC Shkupi), Ahmet Taha Dağbaşı (Söke 1970)

GİDENLER: Jhon Espinoza (Independiente), Oğuzhan Yılmaz (Kiralık - Çayeli SK), Yasin Eratilla (Kiralık - Isparta 32 Spor), Attila Szalai (Karşılıklı fesih - Pogon Szczecin), Mamadou Fall (Bandırmaspor)



14 /18 ZECORNER KAYSERİSPOR | GELENLER: Sam Mather (Manchester United), Jadel Katongo (Manchester City), Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Semih Güler (Gaziantep FK), Burak Kapacak (Fenerbahçe), Denis Makarov (Dinamo Moskova), Fedor Chalov (PAOK), Joshua Brenet (Livingston FC)

GİDENLER: Ali Karimi, Berkan Aslan, Yaw Ackah (Kiryat Shmona), Arif Kocaman (Kiralık - Sakaryaspor), Şamil Öztürk (Göztepe), Bilal Ceylan (Balıkesir BB), Gideon Jung (Alemannia Aachen), Yaw Ackah (Kiryat Shmona), Aaron Opoku (E. Braunschweig)



15 /18 KOCAELİSPOR | GELENLER: Mahamadou Susoho Sissoho (Manchester City) | GİDENLER: Tarkan Serbest (Amed Sportif Faaliyetler Kulübü), Toheeb Lawal (Alsancak Yeşilova), Oleksandr Syrota (Kiralık sözleşme feshi - Dinamo Kiev)



16 /18 TÜMOSAN KONYASPOR | GELENLER: Deniz Türüç (Rams Başakşehir), Sander Svendsen (Viking), Arif Boşluk (Kiralık - Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Blaz Kramer (Al Okhdood), Adamo Nagalo (Kiralık - PSV), Kazeem Olaigbe (Kiralık - Trabzonspor), Rayyan Baniya (Trabzonspor), Diogo Gonçalves (MLS PPol)

GİDENLER: Alassane Ndao, Mücahit Ibrahimoglu (Serik Spor), Utku Eriş (Batman Petrolspor - Kiralık), Mehmet Kaya (Orduspor 1967), Melih Bostan (Sakaryaspor), Umut Nayir (Trabzonspor)



17 /18 SAMSUNSPOR | GELENLER: İrfan Can Eğribayat (Kiralık - Fenerbahçe), Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor), Kouadou Jaures Assoumou (ESTAC Troyes), Elayis Tavsan (Hellas Verona), Saikuba Jarju, Ali Badra Diabate (Leader Sporting), Jaures Assoumou (Troyes)

GİDENLER: Richie Omorowa (Kiralık - Olympiakos Nikosia), Albert Posiadala (Kiralık sözleşme feshedildi - Molde), Anthony Musaba (Fenerbahçe), Soner Aydoğdu (Bursaspor), Ali Tarkan (Amasyaspor FK) Eyüp Aydın (Galatasaray - Kiralık sözleşme feshedildi)

