Arda Güler için yapılan yorum İspanya'yı salladı: ‘Beceriksiz olmasaydı Barcelona’ya transferi gerçekleşirdi’

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, LaLiga’da gösterdiği performansla İspanya’yı bir kez daha kendine hayran bıraktı. İspanyol basınından AS’ta Villarreal maçı öncesi taraftarların görüşlerini paylaştığı sayfada, 20 yaşındaki milli futbolcu için övgüler yağdı.
İspanya LaLiga’da geçtiğimiz hafta derbide Atletico Madrid’e farklı kaybeden Real Madrid, bugün Villarreal’i yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid’de bu sezon Espanyol maçı hariç tüm karşılaşmalara ilk 11’de başlayan Arda Güler, gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor.
Bir kullanıcı Real Madrid orta sahası için, “Bellingham, iyi durumda olduğunda her zaman Camavinga, Tchouameni ve Arda Güler'le birlikte oynamalı.” ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu için bir başka kullanıcı ise, “Arda Güler'in olağanüstü bir futbolcu olduğu, muazzam bir teknik yeteneğe sahip olduğu, sahada hızlı karar verebildiği ve bu sayede herkesten bir saniye önde olduğu zaten belliydi. Barcelona'da tüm forvetlere (Pedri ile birlikte) asist yapabilirdi.
Bunu düşünmek bile istemiyorum. Deco transferi kamuoyuna duyurmada bu kadar beceriksiz olmasaydı gerçekleşebilirdi. Tarih böyle yazılır işte.” yorumunu yaptı.
Real Madrid formasıyla bu sezon Arda Güler, LaLiga ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 8 maçta süre aldı.
Milli yıldız bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asist kaydetti.