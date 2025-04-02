Arda Güler yaptığı asistle İspanya'ya damga vurdu: 'Tımarhanede hüküm sürüyordu'

İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid, uzatmalara giden maçta Real Sociedad'ı Arda Güler'in yaptığı asistle eleyerek finale yükseldi. Karşılaşma sonrasında hem İspanyol basını hem de İspanyol taraftarlar, Arda Güler'i överken; teknik direktör Carlo Ancelotti'yi ise adeta topa tuttu.
İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı ağırladı. Real Madrid, İlk karşılaşmada deplasmanda Real Sociedad’ı 1-0 yenerken, evindeki rövanş maçının normal süresini 4-3 geride tamamladı.
Uzatmalara giden maçta 105’inci dakikada oyuna giren Arda Güler, 115'inci dakikada Antonio Rüdiger’in golüne asist yaptı. 4-4’e gelen maçta Real Madrid adını finale yazdıran taraf oldu.
Arda Güler, Antonio Rüdiger'in uzatma devresinin son bölümünde attığı golün asistini ve 2 kilit pası ile maçın yıldız oyuncusu seçildi.
Milli futbolcumuz, karşılaşma sonrasında köşe vuruşunu kullandığı anın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşıp, "Vazgeçmek asla bir seçenek değildir" notunu yazdı.
Bu gönderinin altına Endrick, Rüdiger, Lucas Vazquez, Rodrygo ve Brahim Diaz, Arda Güler'i öven paylaşımlar yaptı.
Ayrıca İspanyol basını da milli yıldızımızı öven yazılar yazdı.
MARCA'da yer alan köşe yazısında Arda Güler ile ilgili şu cümleleri kullanıldı:
"Ancelotti; hak ettiğinden daha az süre alan ama Rüdiger'in 4-4 yapması için mükemmel bir köşe vuruşu kullanan Arda Güler'i oyuna alacağı anı da biliyordu. Carletto genç oyunculara karşı her zaman adil olmadığını kabul ediyor ama onun formülüne kim karşı çıkabilir ki?"
MARCA'da Real Madrid'in golü şu sözlerle tarif edildi; "Arda Güler'in sağdan kullandığı kornerde Rüdiger kusursuz bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Mükemmel bir anlam ifade ediyordu. Tımarhanede deli Rüdiger hüküm sürüyordu."
Antonio Rüdiger de Arda'nın asisti hakkında, "Arda Güler'in asisti inanılmazdı" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada da Arda Güler, en çok konuşulan oyuncu konumuna geldi. Arda hakkında yapılan paylaşımlar şu şekilde:
"Ancelotti, Arda Güler'i o kadar geç oyuna soktu ki eleneceğiz sandım."
"Carlo Ancelotti'nin en az güvendiği iki oyuncu olan Endrick ve Arda Güler, onun işini kurtarıyor"
"Ancelotti'nin kovulduğu gün yemek dağıtacağım"
"Umarım Arda Güler gol atar ve Ancelotti'ye bir tokat atar"
"Eğer maç 120 dakika sürmeseydi Arda Güler oynamayacaktı. Ama Arda oyuna girdi ve seni yine kurtardı"
"Rüdiger ve Arda Güler, oyuncu değişikliklerinin en iyileriydi. Ancelotti bu takımı sıfır çalıştırdığı için hâlâ utanç verici ve Real Madrid hiçbir şey oynamıyor"
"Arda Güler'in oynamaması skandal skandal skandal"