Arda Güler yaptığı asistle İspanya'ya damga vurdu: 'Tımarhanede hüküm sürüyordu'

"Ancelotti; hak ettiğinden daha az süre alan ama Rüdiger'in 4-4 yapması için mükemmel bir köşe vuruşu kullanan Arda Güler'i oyuna alacağı anı da biliyordu. Carletto genç oyunculara karşı her zaman adil olmadığını kabul ediyor ama onun formülüne kim karşı çıkabilir ki?"