Arda Güler’den Ancelotti’ye beklenmedik cevap: ‘Benden özür dileme’

İspanya La Liga 4. haftasında Real Madrid evinde Real Betis’i konuk etti. Maç ev sahibi Real Madrid’in 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Teknik direktör Carlo Ancelotti bu maçta milli yıldız Arda Güler’e forma şansı tanımadı. Taraftardan büyük tepki alan Ancelotti genç yıldız Arda Güler’den de beklenmedik bir cevap aldı. İşte detaylar.
İspanya LaLiga'nın 4. haftasında oynanan Real Madrid - Real Betis maçında forma şansı bulamayan Arda Güler ile teknik direktör Carlo Ancelotti'nin arasında geçen diyalog olay oldu.
İspanya'da yayın yapan Defensa Central'in haberine göre; tecrübeli teknik adam maçtan sonra soyunma odasına girdi ve milli yıldızımızdan maçta ona hiç süre vermediği için özür dileme jesti gösterdi.
Arda Güler'in ise cevap olarak ise "Benden özür dileme hocam... Kararlarına saygı duyuyorum." dediği öne sürüldü.
Haber ayrıca 19 yaşındaki yetenekli oyuncunun sahip olduğu olgunluğu tekrardan gösterdiği aktarıldı.
La Liga 2. haftasında Valladolid maçında ilk 11 çıkan Arda Güler, gösterdiği performans ile hem taraftarın hem de Ancelloti’nin alkışlarını toplamıştı.
Yıldız futbolcu bu sezon 4 maçta görev aldı.
Bu maçlarda gol veya asist üretemedi.