Arda Güler'i sevindiren gelişme! Geri dönüyor

Bu hafta Arda Güler, Antonio Pintus tarafından tasarlanan fiziksel testlerde Real Madrid'in en iyi sonuca ulaşan futbolcusu olmuştu. Milli futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.





("Pintus testi", Real Madrid’in ünlü kondisyoneri Antonio Pintus’un futbolcuların fiziksel durumunu ölçmek için uygulattığı yüksek yoğunluklu dayanıklılık ve kondisyon testleri için kullanılan genel bir ifade.)