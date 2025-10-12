Arda ve Kenan galibiyet sonrası konuştu: ‘Onunla oynamak bizim için gurur’

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. haftasında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaştı. İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında milliler tam 5 gol bularak maçtan 6-1 galip geldi. Galibiyette büyük katkıları olan Arda Güler ve Kenan Yıldız’dan maç sonu açıklamalar geldi. İşte detaylar.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 yendi. Millilerin gollerini Arda Güler, Popov (k.k.) Kenan Yıldız (2), Zeki Çelik ve İrfan Can Kahveci attı.
Ay yıldızlılar grupta puanını 6 yaptı. Maçın ardından milli yıldızlar galibiyeti TV8'de değerlendirdi.
Arda Güler, Bulgaristan'ı yendikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.
“Bu tarihi gece için çok mutluyuz. Hocamızın istediği oyunu oynadık. Hakan Çakhanoğlu'nun kaptanlığı altında oynamak, mutluluk bizim için. Onu tebrik ediyorum 100. maçı için.
Gürcistan maçı bizim için çok önemli. Galip gelip halkımızı mutlu ettik. Bahane bulmadan galip geldik. Çok mutluyuz.
İkinci yarıya çok iyi başladık. Burada puan kaybetmememiz gerektiğini biliyorduk. Oyunun yönünü hızlı çevirirsek gol atacağımızı biliyorduk. Öyle goller attığımız için mutluyuz.”
Karşılaşmada 2 gol atan Kenan Yıldız, galibiyet için çok mutlu olduklarını söyledi. Yıldız, milli takımda 100. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu'nu tebrik etti.
"Sahadaki tek yıldız ben değildim, birçok yıldız vardı. Herkesi tebrik ediyorum. İlk yarı biraz zorlu geçti. Rakip blok halinde defans yapıyordu. Onları açmak biraz zorladı. İkinci yarı müthiş bir performansla 6-1 kazandık. Herkesi tebrik ediyorum. Hakan Ağabey'i tebrik ediyorum, o bizim efsanemiz. Kaptanımız. 100. maçında onunla beraber oynamak benim için çok büyük bir gurur."
Attığı gollerin Del Piero'nun gollerine benzetilmesi hakkında Yıldız, "Böyle goller attığım için çok mutluyum. Çalım attıktan sonra fırsatı gördüm. Böyle pozisyonlarda uzak köşeye vurulur, ben de öyle yaptım. Gol olunca çok mutlu oluyorsun." dedi.
Kenan Yıldız, Gürcistan maçı için, "Gürcistan'ın ne kadar zor ve iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağız. Bugün de sadece bizim taraftarımızın sesi geliyor. Bu maç için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.