Arda ve Kenan galibiyet sonrası konuştu: ‘Onunla oynamak bizim için gurur’

"Sahadaki tek yıldız ben değildim, birçok yıldız vardı. Herkesi tebrik ediyorum. İlk yarı biraz zorlu geçti. Rakip blok halinde defans yapıyordu. Onları açmak biraz zorladı. İkinci yarı müthiş bir performansla 6-1 kazandık. Herkesi tebrik ediyorum. Hakan Ağabey'i tebrik ediyorum, o bizim efsanemiz. Kaptanımız. 100. maçında onunla beraber oynamak benim için çok büyük bir gurur."



