Aslan’a Avrupa devinden transfer çalımı: Manchester City imzaya çok yakın!

Yaz transfer döneminde adı Türk futbolunun devi Galatasaray ile sıkça anılan Real Madrid’in Fransız süper solak orta sahası Eduardo Camavinga’nın geleceği netleşti. Eflatun-beyazlıların başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun kadro planlamasında yer almayan 23 yaşındaki yıldız futbolcu için Avrupa’nın iki devi birbirine girdi.
İsmi yaz transfer dönemi için sıkça Galatasaray'la anılan ve Real Madrid'de geleceği merak konusu haline gelen Eduardo Camavinga hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, özellikle Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanşındaki performansının ardından Camavinga'nın ayrılığına onay verdi.
Ayrıca Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna da çağrılmayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeniden çıkış yakalamak istediği ifade ediliyor.
PSG SONRASI FLAŞ ADAY
Başarılı isim ile Paris Saint-Germain'in daha önce ilgilendiği belirtilirken, Manchester City'nin de bu yarışa güçlü bir şekilde dahil olduğu öne sürüldü.
Mavililerin, oyuncu cephesiyle görüşmelere başladığı ve Camavinga'yı orta saha yapılanmasının en önemli parçası olarak gördükleri aktarıldı.
GEÇEN SEZONKİ KARNESİ
2026/27 sezonunda Real Madrid forması ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan ve 2199 dakika süre bulabilen Eduardo Camavinga, 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.