Avrupa’ya transferi konuşuluyordu: Süper Lig ekibinde İrfan Can Eğribayat için geri sayım!

Fenerbahçe’de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İrfan Can Eğribayat, rotayı beklenmedik bir yöne kırdı. Polonya ekipleriyle görüşen ve Avrupa’ya gitmesi beklenen tecrübeli kaleci için Samsunspor resmen devreye girdi.
Fenerbahçe'de takıma katılacaklar kadar ayrılacakların akıbeti de merak konusu.
Bu isimlerin başında gelen İrfan Can Eğribayat'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli kaleciye Süper Lig'den ciddi bir talip çıktı.
TRT Spor'un haberine göre Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağlamak istiyor. Karadeniz ekibinin listesinin ilk sırasında bulunan 27 yaşındaki kaleciyi transfer etmek için harekete geçeceği belirtildi.
İrfan Can Eğribayat bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta süre aldı.
Eğribayat bu karşılaşmaların 2'sinde kalesini gole kaparken, kalan maçlarda 7 gol yedi.