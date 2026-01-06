Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Avrupa’ya transferi konuşuluyordu: Süper Lig ekibinde İrfan Can Eğribayat için geri sayım!

Avrupa’ya transferi konuşuluyordu: Süper Lig ekibinde İrfan Can Eğribayat için geri sayım!

16:206/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İrfan Can Eğribayat, rotayı beklenmedik bir yöne kırdı. Polonya ekipleriyle görüşen ve Avrupa’ya gitmesi beklenen tecrübeli kaleci için Samsunspor resmen devreye girdi.

Fenerbahçe'de takıma katılacaklar kadar ayrılacakların akıbeti de merak konusu.


Bu isimlerin başında gelen İrfan Can Eğribayat'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli kaleciye Süper Lig'den ciddi bir talip çıktı.


TRT Spor'un haberine göre Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağlamak istiyor. Karadeniz ekibinin listesinin ilk sırasında bulunan 27 yaşındaki kaleciyi transfer etmek için harekete geçeceği belirtildi.


İrfan Can Eğribayat bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta süre aldı.


Eğribayat bu karşılaşmaların 2'sinde kalesini gole kaparken, kalan maçlarda 7 gol yedi.


#Samsunspor
#Fenerbahçe
#İrfan Can Eğribayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut projesi Manisa kura çekimi ne zaman yapılacak?