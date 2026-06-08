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Aziz Yıldırım açıklamıştı: İki isim Fenerbahçe'ye geliyor

Aziz Yıldırım açıklamıştı: İki isim Fenerbahçe'ye geliyor

10:208/06/2026, lundi
G: 8/06/2026, lundi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın, teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getirmesi bekleniyor. Yıldırım'ın daha önce açıkladığı iki isimle birlikte sarı-lacivertlilerde yeni teknik ekip şekillenmeye başlayacak.

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alan Aziz Yıldırım, 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlığa seçildi.

Sarı-lacivertli camiada gözler şimdi yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilirken, Aziz Yıldırım'ın takımın başına Aykut Kocaman'ı getirmesi bekleniyor.

Aziz Yıldırım, seçim öncesinde teknik ekip yapılanması konusunda önemli temaslarda bulunduğunu açıklamıştı.

Aziz Yıldırım, Volkan Demirel'i aradığını belirterek, "Seçilirsem senin de görevde olmanı istiyorum dedim, 'Tamam' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım, kulübün eski yıldızlarından Dirk Kuyt için de, "Kuyt'a haber gönderdim, o da 'Gelirim' diye bize bilgi verdi" sözlerini sarf etmişti.

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