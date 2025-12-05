Bahis soruşturması kararı: Kulüp iki ismin sözleşmesini feshedecek

Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis soruşturması, TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'ne de sıçradı. Kulüp tarafından daha önce kadro dışı bırakılan dört futbolcudan ikisi, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Bu gelişme üzerine, siyah beyazlı kulübün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza alan diğer iki oyuncunun sözleşmesini ise tek taraflı olarak feshetmesi bekleniyor.

1 /3 Bahis soruşturması kapsamında kadro dışı olan Manisa FK'nın iki futbolcusu gözaltına alındı.

2 /3 Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında, 10 Kasım tarihinden bu yana tedbirli olarak kadro dışı bulunan Manisa Futbol Kulübü oyuncuları Kadir Kaan Yurdakul ve Samet Karabatak’ın gözaltına alındığı açıklandı.