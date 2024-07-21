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Spor

Barış Alper Yılmaz dünya devine transfer oluyor

Umut Yılmaz
09:26 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 10:04 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak

Önce Galatasaray sonra EURO 2024'te milli takımla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'e adım adım yaklaşıyor.

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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, her geçen gün İngiltere'ye bir adım daha yaklaşıyor.

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Sarı- kırmızılı takımla hem Süper Lig hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren genç yetenek EURO 2024 performansıyla da adını tüm dünyaya duyurdu.

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Premier Lig ekiplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'ın gelecek sezon Ada'da forma giyme ihtimali artmaya başladı. 

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Piyasa değerini katlayan Barış Alper'e talip olan takım sayısı her geçen gün artıyor.

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Özellikle Premier Lig ekiplerini peşine takan genç yıldızla Aston Villa, Arsenal, Tottenham ve son olarak Liverpool'un ilgilendiği iddia edildi. 

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24 yaşındaki oyuncu da İngiltere'ye sıcak bakıyor.

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Sarı-kırmızılılar, Barış Alper'in satışında acele etmeyecek.

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24 yaşındaki oyuncu için 30 milyon Euro bonservis belirlenirken, bu rakamın altında gitmesine izin verilmeyecek.

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Satılması halinde ise mali olarak dar boğaz yaşayan sarı kırmızılıların transferde eli güçlenecek. 

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Transfermarkt verilerine göre Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro

#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Transfer Haberleri
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