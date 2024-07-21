Barış Alper Yılmaz dünya devine transfer oluyor

Önce Galatasaray sonra EURO 2024'te milli takımla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'e adım adım yaklaşıyor.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, her geçen gün İngiltere'ye bir adım daha yaklaşıyor.
Sarı- kırmızılı takımla hem Süper Lig hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren genç yetenek EURO 2024 performansıyla da adını tüm dünyaya duyurdu.
Premier Lig ekiplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'ın gelecek sezon Ada'da forma giyme ihtimali artmaya başladı.
Piyasa değerini katlayan Barış Alper'e talip olan takım sayısı her geçen gün artıyor.
Özellikle Premier Lig ekiplerini peşine takan genç yıldızla Aston Villa, Arsenal, Tottenham ve son olarak Liverpool'un ilgilendiği iddia edildi.
24 yaşındaki oyuncu da İngiltere'ye sıcak bakıyor.
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper'in satışında acele etmeyecek.
24 yaşındaki oyuncu için 30 milyon Euro bonservis belirlenirken, bu rakamın altında gitmesine izin verilmeyecek.
Satılması halinde ise mali olarak dar boğaz yaşayan sarı kırmızılıların transferde eli güçlenecek.
Transfermarkt verilerine göre Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro