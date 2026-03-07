Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyon penaltı mıydı? Eski hakemler değerlendirdi

Süper Lig 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisine hakemler kararları damga vurdu. 21'inci dakikada penaltı bekleyen sarı-kırmızılılardan tepki paylaşımı geldi. Eski hakemler, Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ilk yarısına hakem kararları damga vurdu.
Galatasaray'dan devre arasında tepki paylaşımı geldi. Derbinin 21. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar bu pozisyonda darbenin penaltı olduğu yönünde olduğunu belirterek itirazlarda bulundu.
Eski hakemler Galatasaray'ın Barış Alper ile penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi. İşte yorumlar şu şekilde;
Deniz Ateş Bitnel: "Barış Alper’in yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru! Barış Alper Yılmaz topa basıyor ve dengesini kaybediyor sonraki temas kaçınılmaz!"
Serdar Akçer: "Çok tartışılır. Beşiktaşlı oyuncunun topa teması var ama sonrasında Galatasaraylı oyuncuya temastan kaçınabilir miydi? Barış Alper topu çektiği anda mı kaydı yoksa Beşiktaşlı oyuncunun teması nedeniyle mi? Hakem sahada penaltı verse, VAR karışabilir miydi?"