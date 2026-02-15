Başakşehir FK - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Başakşehir FK evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Siyah-beyazlı takımda, RAMS Başakşehir maçı öncesinde Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut dışında eksik bulunmuyor. Başakşehir FK - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
Rams Başakşehir ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Heyecan dolu karşılaşma beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K kanallarında canlı yayınlanacak.
Oynadığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 37 puanla 5. sırada yer alıyor.
Ligde çıktığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan Rams Başakşehir ise 33 puanla rakibinin bir basamak altında 6. basamakta kendine yer buldu.
Trendyol Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Avrupa kupaları için mutlak galibiyet peşinde.
Turuncu-lacivertli takım, Trendyol Süper Lig'deki son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakalarda 6 kez kazanan Rams Başakşehir, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ’TA KİMLER EKSİK?
Siyah-beyazlı takımda, RAMS Başakşehir maçı öncesinde Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut dışında eksik bulunmuyor.
Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir ismiyle devam eden turuncu-lacivertli takım ile siyah-beyazlı ekip, daha önce 38 kez karşı karşıya geldi.
Taraflar oynadıkları maçlarda 11'er galibiyet alırken 16 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Siyah-beyazlı ekibin 47 golüne Rams Başakşehir, aynı sayıda golle karşılık verdi.
Siyah-beyazlılar, ligde Rams Başakşehir deplasmanında kazanmakta zorluk çekiyor.
Turuncu-lacivertli ekibe 17 kez konuk olan Beşiktaş, 3 galibiyet aldı. Rams Başakşehir, 7 maçı kazanırken 7 müsabaka eşitlikle sonuçlandı.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asslani, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Hyeon Gyu Oh.