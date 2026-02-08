Yeni Şafak
Beklenmeyen tablo: Beşiktaş dünyada ilk 4'e girdi

11:088/02/2026, воскресенье
G: 8/02/2026, воскресенье
Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Beşiktaş, kadrosunu 7 yeni isimle güçlendirmişti. Siyah-beyazlılarda beklenmeyen bir tablo oluştu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya 7 yeni isim dahil edildi.

Siyah-beyazlılar kaleci Devis Vasquez, savunmacılar Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Yasin Özcan, orta saha oyuncuları Junior Olaitan ve Kristjan Asllani ile santrfor Hyeon-gyu Oh'u transfer etti.

Agbadou için 18 milyon euro bonservis ödeyen Kara Kartal, Oh'u ise 14 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Murillo ve Olaitan için 5'er milyon euro veren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın bonservisini de 15 milyon euroya alıp, 21 milyon euroya Aston Villa'ya sattı.

Böylece siyah beyazlıların kasasından 57 milyon euro çıkmış oldu. Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş, dünyada ara transfer döneminde en para harcayan takımlar sıralamasında 4. basamakta yer aldı.

Sıralamada Manchester City 95 milyon euro ile zirvede yer alırken, ikinci basamakta ise 89 milyon euro harcayan Crystal Palace bulunuyor. 70 milyon euro ile Al Hilal'in üçüncü olduğu listede, Beşiktaş ise 57 milyon euroluk harcama ile Suudi kulübünün ardından geliyor.

