Beşiktaş - Alanyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Süper Lig’de ilk kez 2016-2017 sezonunda karşılaşan iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçın 10’unu siyah-beyazlılar kazanırken, 4 mücadeleden Antalya temsilcisi galip ayrıldı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 35 gol kaydederken, Alanyaspor 21 golle karşılık verdi.



