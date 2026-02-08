Beşiktaş - Alanyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerin bugün oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Beşiktaş - Alanyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
Trendyol Süper Lig’de heyecan, kritik karşılaşmalarla devam ediyor.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ligin 21. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe’de Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. İki ekip lig tarihinde 20. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig’de ilk kez 2016-2017 sezonunda karşılaşan iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçın 10’unu siyah-beyazlılar kazanırken, 4 mücadeleden Antalya temsilcisi galip ayrıldı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 35 gol kaydederken, Alanyaspor 21 golle karşılık verdi.
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile oynadığı son 5 lig maçında galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta rakibine 3-1 mağlup olurken, sezonun ikinci yarısında Alanya’daki karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Geçen sezon iki takım arasında oynanan lig maçları da hem Dolmabahçe’de hem Alanya’da 1-1’lik skorlarla tamamlandı.
Bu sezonun ilk yarısında Alanya’da oynanan mücadeleyi ise Akdeniz ekibi 2-0’lık skorla kazandı. Beşiktaş, Alanyaspor karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında İstanbul’da oynanan maçta 3-0’lık skorla aldı.
İki takım, Dolmabahçe’de 10. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş’ın 7-1’lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanan maçlardan biri ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Beşiktaş 21, Alanyaspor ise 7 gol attı.
İki ekip arasındaki en farklı galibiyetler Beşiktaş’tan geldi. Siyah-beyazlılar, İstanbul’da 2016-2017 ve 2021-2022 sezonlarında, Alanya’da ise 2016-2017 sezonunda oynanan karşılaşmalardan 4-1’lik skorlarla galip ayrıldı.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, HAKEM KİM?
Heyecanlı geçmesi beklenen mücadelede hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan (Yasin), Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Hyeongyu Oh.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Ruan, Maestro, Makouta, Hagi, Hwang Ui Jo, Güven.