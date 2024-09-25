Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatın ilk hafta müsabakaları başlıyor. Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise, Galatasaray ile PAOK ve Beşiktaş ile Ajax karşı karşıya gelecek. Zorlu yarış öncesi takımların, Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları..
UEFA Avrupa Ligi'nde takımların şampiyon olma ihtimali açıklandı.
Football Meets Data'nın verilerine göre, Avrupa Ligi'nde şampiyon olma şansı en yüksek ilk 10 ekibin içerisinde tek Türk takımı yer aldı.
1- Porto - %10
2- Tottenham Hotspur - %9
3- Roma - %9
4- Manchester United - %8
5- Athletic - %7
6- Lazio - %7
7- Slavia Prag - %6
8- GALATASARAY - %5
9- Real Sociedad - %4
10- Eintracht Frankfurt - %4
13- FENERBAHÇE - %3
31- BEŞİKTAŞ - %0.3