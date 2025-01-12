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Beşiktaş Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

15:0612/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
IHA
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Bodrum FK maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncuların ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 14 Ocak Salı günü saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Beşiktaş
#Samsunspor
#Süper Lig

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