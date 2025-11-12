Yeni Şafak
Beşiktaş'a flaş Rafa Silva önerisi: 'Yolların ayrılması gerekiyor'

Beşiktaş'a flaş Rafa Silva önerisi: 'Yolların ayrılması gerekiyor'

11:35 12/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Son günlerde Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile futbolcu Rafa Silva arasında sorun olduğu iddia ediliyordu. Konuyla ilgili Beşiktaş'a flaş bir öneri geldi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva-Sergen Yalçın krizi baş gösterdi.

Siyah beyazlı takımda ikili arasında gerginlik olduğu ifade ediliyor.

NOW Spor'da konuşan gazeteci Ersin Düzem, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sergen Yalçın'ın Rafa Silva ile hiçbir problemi yok. Onu kazanmak için, iletişim kurmak için sürekli adım atmış."

"Bütün takım da bunun farkında."

"Kendini ayrı bir yere koyup, kafasına göre hareket ediyorsa Rafa ile yolların ayrılması Beşiktaş'ın hayrına olur."

