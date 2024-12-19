Beşiktaş'ın eski futbolcuları dopingli çıktı

Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen ve son olarak Karagümrük'te oynayan iki isme dopingden dolayı 4 yıl futboldan men cezası verildi.
Beşiktaş altyapısında yetişen iki futbolcunun kanında doping tespit edildi.
Sezon başı yapılan rutin testlerde doping testi pozitif çıkan Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar 4 yıl futboldan men edildi.
Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen iki oyuncunun da bonservisi elinde bulunuyordu.
Doping testleri pozitif çıkan Berkay ve Emirhan yaptıkları ortak açıklamada, bireysel antrenörleri T.K. isimli şahsın bir tedavi sırasında bilgileri dışında yasaklı maddeyi kendilerine verdiğini öğrendiklerini ve konuyla ilgili hukuki süreç başlattıklarını bildirdiler.
İşte Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar'ı ortak açıklaması