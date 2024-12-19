Beşiktaş'ın eski futbolcuları dopingli çıktı

Doping testleri pozitif çıkan Berkay ve Emirhan yaptıkları ortak açıklamada, bireysel antrenörleri T.K. isimli şahsın bir tedavi sırasında bilgileri dışında yasaklı maddeyi kendilerine verdiğini öğrendiklerini ve konuyla ilgili hukuki süreç başlattıklarını bildirdiler.