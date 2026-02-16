Beşiktaşlı oyuncu yedek kulübesinde tepki çeken görüntüsü sonrası özür diledi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede yedek kulübesinde Beşiktaş formasını ayağıyla ittiği görülen Kartal Kayra Yılmaz'a sert eleştiriler yapılmıştı. Oyuncudan konuya ilişkin bir açıklama geldi.
Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada siyah-beyazlıların 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın ekrana yansıyan görüntüsü çok konuşuldu.
Kartal Kayra Yılmaz'ın yedek kulübesinde Beşiktaş formasını ayağıyla ittiği görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Tepkilerin ardından 25 yaşındaki futbolcu, uzunca bir açıklama yayınlayarak siyah-beyazlı camiadan özür diledi.