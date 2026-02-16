Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaşlı oyuncu yedek kulübesinde tepki çeken görüntüsü sonrası özür diledi

Beşiktaşlı oyuncu yedek kulübesinde tepki çeken görüntüsü sonrası özür diledi

09:2316/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede yedek kulübesinde Beşiktaş formasını ayağıyla ittiği görülen Kartal Kayra Yılmaz'a sert eleştiriler yapılmıştı. Oyuncudan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada siyah-beyazlıların 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın ekrana yansıyan görüntüsü çok konuşuldu.

Kartal Kayra Yılmaz'ın yedek kulübesinde Beşiktaş formasını ayağıyla ittiği görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Tepkilerin ardından 25 yaşındaki futbolcu, uzunca bir açıklama yayınlayarak siyah-beyazlı camiadan özür diledi.

#Beşiktaş
#Kartal Kayra Yılmaz
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Eskişehir kura sonuçları: 500 bin konut Eskişehir TOKİ kazananlar tam isim listesi