Beşiktaş'ta olay iddia: Ortalık karışacak

"Sergen Yalçın, yorumculuk döneminde birçok futbolcuyu çok keskin bir dille eleştirmişti. Şimdi o eleştirdiği oyunculara hocalık yapmak kolay değil. Çünkü kendisi fark etmese bile, oyuncuların yakın çevresinden biri ‘Bak sana ne demişti, gördün mü?’ diyerek eski sözleri hatırlatabilir. Bu da futbolcuların moralini bozabilir."