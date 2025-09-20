Beşiktaş'ta olay iddia: Ortalık karışacak

Beşiktaş Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında olay olacak bir iddia gündeme atıldı.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaştı.
Mücadeleyi İzmir ekibi 3-0 kazandı.
İlker Yağcıoğlu, Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş, Kayserispor maçını kaybederse ligin 5. haftası itibarıyla havlu atar. Kayserispor’a da kaybettiklerinde 3 deplasman mağlubiyetleri olur ve bu işin sonu çok iyi olmaz."
"Bu yüzden Beşiktaşlı oyuncuların hepsi aklını başına toplasın, Sergen hoca da iyi hazırlasın kendini."
"Sergen Yalçın’a bakıyorum; ne saha kenarındaki duruşu ne de oyuna müdahaleleri var. Biz burada seyrediyoruz, o da orada maçı seyrediyor. İlk devre bittiğinde 5-6 oyuncuyu değiştirmek isterdim ama hiçbir hamle yapmadı."
"Geçen sezon Rafa Silva’nın kötü oynadığı bir maç hatırlıyor musunuz? Şimdi ise 60. dakikada oyundan çıkıyor. Bu, hocayla arasında bir problem olduğunu gösteriyor. Başakşehir maçında da çıkarmıştı."
"Sergen Yalçın, yorumculuk döneminde birçok futbolcuyu çok keskin bir dille eleştirmişti. Şimdi o eleştirdiği oyunculara hocalık yapmak kolay değil. Çünkü kendisi fark etmese bile, oyuncuların yakın çevresinden biri ‘Bak sana ne demişti, gördün mü?’ diyerek eski sözleri hatırlatabilir. Bu da futbolcuların moralini bozabilir."