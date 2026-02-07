Yeni Şafak
Beşiktaş'ta yılın transfer operasyonu! Serdal Adalı kararını verdi: Fenerbahçeli yıldız sezon sonu Kartal oluyor

09:217/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Ara transferin son gününde 3 ismi birden İstanbul'a getiren Beşiktaş, asıl bombayı Haziran ayına saklıyor. Başkan Serdal Adalı, Fenerbahçe'de Kante ve Guendouzi transferleri sonrası gözden düşen Brezilyalı orta saha için düğmeye bastı.

Ara transfer döneminin son gününde oldukça hareketli saatler geçiren Beşiktaş Devis Vasquez, Amir Murillo ve Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirerek kadrosunu güçlendirdi.


Transfer çalışmalarına yeni sezon yapılanması kapsamında devam edecek olan siyah beyazlıların, gelecek yaz kadrosuna katmak istediği ilk ismin de belirlendiği iddia edildi.


Fırat Günayer’in haberine göre; Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred'in sezon sonunda takıma katılma ihtimali çok yüksek olarak görülüyor.

Başkan Serdal Adalı'nın geçtiğimiz yaz da Brezilyalı futbolcunun transferi için dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temas kurduğu ancak Mourinhon'dan onay çıkmayınca transferin rafa kalktığı belirtildi.


Haber detayında 32 yaşındaki futbolcuya imza attırmak için Adalı'nın bu kez kararlı olduğu ve Beşiktaş'ın yaz dönemindeki transferlerinden ilkinin Fred olacağı kaydedildi.


Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu, bu sezon 31 maçta 1879 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


#Beşiktaş
#Süper Lİg
#Fred
#Fenerbahçe
