Beşiktaş'tan açıklama: İsrail'e pabuç bırakmayacağız

İsrail basının Avrupa Ligi'nde oynanacak Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçıyla ilgili yaptığı algı operasyonuna siyah-beyazlı kulüpten sert bir cevap geldi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 rakibinden bir tanesi İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv oldu.
İsrail basını, bu eşleşmenin ardından tek maç olarak Beşiktaş'ın sahasında oynanması gereken mücadeleyle ilgili algı operasyonuna soyundu.
İsrail basınından Walla'da yer alan haberde, "Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanması mümkün görünmüyor. Karşılaşma, tarafsız sahada oynanacak" ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den bu habere cevap geldi. İsrail basının algı yaptığını belirten Yücel, maçın İstanbul'da oynatılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Konuyla ilgili Tivibu'ya konuşan Hüseyin Yücel, “Temas olmadı ama böyle bir şey bekliyorduk. İsrail, basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Biz de elimizden geleni yapacağız. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi, basket maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. O kadar çok çekiniyorlarsa buraya gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler” açıklamasını yaptı.