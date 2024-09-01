Beşiktaş'tan açıklama: İsrail'e pabuç bırakmayacağız

Konuyla ilgili Tivibu'ya konuşan Hüseyin Yücel, “Temas olmadı ama böyle bir şey bekliyorduk. İsrail, basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Biz de elimizden geleni yapacağız. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi, basket maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. O kadar çok çekiniyorlarsa buraya gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler” açıklamasını yaptı.