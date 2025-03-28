Bodrum FK - Fenerbahçe maçında duygusal anlar: Gol sonrası ona koştular

Trendyol Süper Lig 29. haftasında oynanan Bodrum FK - Fenerbahçe maçındaki bir gol pozisyonu sonrası yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu.
Trendyol Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.
Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertliler 4-1 önde tamamladı.
Karşılaşmaya Sebastian Szymanski'nin attığı gol sonrası yaşananlar damga vurdu.
İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında genç kaleci Rüzgar topu uzaklaştıramadı ve topu ağlarında gördü.
Büyük üzüntü yaşayan Rüzgar Mücahit'i Fenerbahçeli futbolcular teselli etti.
Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci, Sipay Bodrum FK kalecisi Rüzgar Adıyaman ile konuşarak moral verdi.