Bülent Uygun Fenerbahçeli futbolcuyu çok istiyor

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hafta sonu oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Transferin kapanmasına kısa bir süre kala yönetime isim verdiğini belirten Uygun, Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosunda görmek istediğini dile getirdi.
Süper Lig'in 2024-25 sezonunun 5'inci hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.
Antrenman pas çalışmaları ile sona erdi. Sivasspor ile Gaziantep FK, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Antrenman öncesi teknik direktör Bülent Uygun basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Herkes bu milli maç arasında bunları en iyi şekilde tamamlamaya çalıştığı düşüncesindeyim. Bizim de aramıza çok geç katılan, 3 ay sonra katılan, yaklaşık 5 arkadaşımızın dördünü en azından bu arada hazırladık. Biri tam hazır değil tabii. Bizim için iyi geldi."
"Şimdi Gaziantep FK gibi çok önemli ve güçlü bir takıma karşı maç yapacağız. Burada takımın sahibi olan 12'nci adam taraftarların itici güç olması lazım. Zor bir maçta onların desteğiyle kendi evimizde kazanarak hem onları mutlu etmek istiyoruz hem de bu süreç içerisinde yeni yapılanmanın eksiklerini tamamlamak adına böyle bir galibiyete ihtiyacımız var. İyi bir takım olduğunu da biliyoruz. Kadro yapısı itibariyle de iyi bir kadroya sahipler. Zor bir maç bizi bekliyor ama kazanan taraf Allah'ın izniyle inşallah biz oluruz."
"Şimdi ben yönetime belli isimleri zikrettim, vermiştim. Zaten o zamandan bu zamana hep bu anlamda çalışıyorlar. Bunların arasında Türkiye liginde oynayan 4-5 tane isimle beraber büyük takımlarımızdaki futbolcularımız da var."
"Emre Mor, çok beğendiğim, çok enteresan ve çok yetenekli. Yani bir nevi Messi'nin özelliklerine sahip bir yetenek. Emre'yi çok beğenirim. Çok zor hayat şartları yaşayıp ama çok kaliteli ve çok yetenekli bir futbolcu. Olursa tabii ki mutlu olurum. Yönetimimize biri sağ açık olmak üzere özellikle süratli olması anlamında söylüyorum, bir kenar adamı iki tane de Türk almak zorundayız. Alternatifi yaratmak zorundayız. Orta saha anlamında alternatifimiz yok"