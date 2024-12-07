Burak Yılmaz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin favorisini açıkladı

Eski futbolcu ve teknik direktör Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.
Trendyol Süper Lig 15. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Mücadelesi öncesinde TRT Spor'a konuk olan eski futbolcu ve teknik direktör Burak Yılmaz, derbi hakkındaki görüşlerini dile getirdi.
"Derbiler asla favorisi belli olmayan maçlardır."
'Fenerbahçe bir adım önde'
"Fenerbahçe bir adım önde gibi görünüyor, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı ama Beşiktaş'ın da ayaklarından biri çıkıp maçı çözebilir."