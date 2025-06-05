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Chelsea’nin yeni 10 numarası belli oldu

Chelsea’nin yeni 10 numarası belli oldu

17:465/06/2025, jeudi
G: 5/06/2025, jeudi
Yeni Şafak
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Chelsea, genç yıldızını onurlandırmak için önemli bir karar aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2023’te Manchester City’den transfer edilen 23 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) takımı Chelsea, yeni sezonda 10 numaralı formayı Cole Palmer'a emanet edecek.


Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce 20 numaralı formayı giyen İngiliz orta saha oyuncusu, 15 Haziran'da start alacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan itibaren 10 numaralı formayı giyecek.


Manchester City ile 3 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Palmer, 2023'te transfer olduğu Chelsea ile de 1 kez UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.


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