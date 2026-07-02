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Conte’nin vazgeçilmeziydi, Vincenzo Italiano transfere onay verdi: Beşiktaş yeni kalecisini buldu!

Conte’nin vazgeçilmeziydi, Vincenzo Italiano transfere onay verdi: Beşiktaş yeni kalecisini buldu!

13:492/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluk kadrosu kurmak için transfer çalışmalarını büyük bir gizlilikle yürüten Beşiktaş, kaleci rotasyonunu dünya çapında kaliteli bir isimle güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Serie A’nın son şampiyonlarından Napoli forması giyen 29 yaşındaki Sırp dev Vanja Milinkovic-Savic’i kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladığı iddia edildi.

Kaleci bölgesini kaliteli bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.


Calciomercato'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Napoli'den Vanja Milinkovic-Savic'i gündemine aldı.


Yönetim, Serie A ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Napoli'nin Sırp kaleci için 15 milyon euro istediği öne sürüldü.


Conte döneminde ilk 11'de kendine sık sık yer bulan 29 yaşındaki kalecinin Vincenzo Italiano tarafından da beğenildiği ifade edildi.


Geçtiğimiz sezon Napoli'de 38 maça çıkan Milinkovic-Savic, 1 kez de asiste imza attı.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.

#Beşiktaş
#Vincenzo Italiano
#Vanja Milinkovic-Savic
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