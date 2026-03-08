Derbi değil dünya savaşı! Dış basından Galatasaray - Beşiktaş maçına olay yorumlar

Sport: Leroy Sane, Galatasaray'ın derbi zaferinde asist yaptı ve ardından kırmızı kart gördü

"İstanbul derbisinde milli oyuncu Leroy Sané, tüm dikkatleri üzerine çekti. 60. dakikada Sane, top sürerken rakibi Rıdvan Yılmaz'ın aşil tendonuna talihsiz bir şekilde çarptı ve kırmızı kart gördü. Maçın ilk yarısında, 30 yaşındaki oyuncu çok geç bir müdahalede bulunarak Beşiktaşlı bir oyuncunun ayak bileğine vurdu. Ancak rakiplerinin büyük tepkisine neden olan bu durum, oyuncunun sadece sarı kart görmesine yol açtı."



