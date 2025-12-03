Yeni Şafak
Derbide ıslıklanmıştı! Soyunma odasındaki o diyalog ortaya çıktı

10:203/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oyundan alınırken ıslıklanan En-Nesyri'ye Tedesco sahip çıktı. İtalyan hocanın, soyunma odasında Faslı golcüye söylediği sözler belli oldu.

Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Youssef En-Nesyri'nin performansı Kadıköy'de tansiyonu yükseltmiş, tribünler yeterli bulmadığı Faslı golcüyü 63. dakikada oyundan çıkarken ıslıklamıştı.

Domenico Tedesco'nun karşılaşmanın ardından soyunma odasına En-Nesyri'ye yaptığı konuşmayla moral verdiği belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde göre Tedesco, En-Nesyri'yi teselli eden ilk isim oldu. İtalyan çalıştırıcı, Faslı golcüye yaptığı konuşmada, "Bir gol attığında seni alkışlayacaklar. Bir dahaki maça odaklan, kafana takma." dedi.

En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıktı. Piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.


#Fenerbahçe
#Youssef En-Nesyri
#Domenico Tedesco
