Derbide ıslıklanmıştı! Soyunma odasındaki o diyalog ortaya çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oyundan alınırken ıslıklanan En-Nesyri'ye Tedesco sahip çıktı. İtalyan hocanın, soyunma odasında Faslı golcüye söylediği sözler belli oldu.
Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Youssef En-Nesyri'nin performansı Kadıköy'de tansiyonu yükseltmiş, tribünler yeterli bulmadığı Faslı golcüyü 63. dakikada oyundan çıkarken ıslıklamıştı.
Domenico Tedesco'nun karşılaşmanın ardından soyunma odasına En-Nesyri'ye yaptığı konuşmayla moral verdiği belirtildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde göre Tedesco, En-Nesyri'yi teselli eden ilk isim oldu. İtalyan çalıştırıcı, Faslı golcüye yaptığı konuşmada, "Bir gol attığında seni alkışlayacaklar. Bir dahaki maça odaklan, kafana takma." dedi.
En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıktı. Piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.