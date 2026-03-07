Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Derbiye saatler kala çarpıcı tahminler: Yapay zekâ o sonuca ihtimal vermedi

Derbiye saatler kala çarpıcı tahminler: Yapay zekâ o sonuca ihtimal vermedi

16:517/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig 25. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde yapay zekâ girilen veriler sonucunda skor tahminleri yaptı.

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 20.00'de oynanacak olan mücadeleye Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Şampiyonluk yarışında kritik Dolmabahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyetle ayrılarak puan farkını maç fazlasıyla yükseltmek.

Beşiktaş cephesinde ise hedef, son haftalarda yakalanan çıkışı sürdürmek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Avrupa kupalarına katılım için kritik öneme sahip 3. sıra yarışında derbiden galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Kritik maça saatler kala yapay zekâ uygulamaları derbi için skor tahminlerini yaptı. Dört uygulama da beraberlik ihtimali olmadığını belirtirken; ChatGPT Beşiktaş’ın 2-1, Grok ve Gemini Galatasaray’ın 2-1, Kumru ise Beşiktaş’ın 3-2 kazanacağını tahmin etti.

#Beşiktaş
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
47-48-49-51 yaş aralığına erken emeklilik altın tepside! SGK Girişi 1997-2009 arası olanlara müjde geldi