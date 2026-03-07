Derbiye saatler kala çarpıcı tahminler: Yapay zekâ o sonuca ihtimal vermedi

Süper Lig 25. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde yapay zekâ girilen veriler sonucunda skor tahminleri yaptı.
Trendyol Süper Lig 25. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 20.00'de oynanacak olan mücadeleye Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Şampiyonluk yarışında kritik Dolmabahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyetle ayrılarak puan farkını maç fazlasıyla yükseltmek.
Beşiktaş cephesinde ise hedef, son haftalarda yakalanan çıkışı sürdürmek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Avrupa kupalarına katılım için kritik öneme sahip 3. sıra yarışında derbiden galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
Kritik maça saatler kala yapay zekâ uygulamaları derbi için skor tahminlerini yaptı. Dört uygulama da beraberlik ihtimali olmadığını belirtirken; ChatGPT Beşiktaş’ın 2-1, Grok ve Gemini Galatasaray’ın 2-1, Kumru ise Beşiktaş’ın 3-2 kazanacağını tahmin etti.