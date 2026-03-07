Derbiye saatler kala çarpıcı tahminler: Yapay zekâ o sonuca ihtimal vermedi

Kritik maça saatler kala yapay zekâ uygulamaları derbi için skor tahminlerini yaptı. Dört uygulama da beraberlik ihtimali olmadığını belirtirken; ChatGPT Beşiktaş’ın 2-1, Grok ve Gemini Galatasaray’ın 2-1, Kumru ise Beşiktaş’ın 3-2 kazanacağını tahmin etti.