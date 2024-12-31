Dünya çapında yapılan listede Arda Turan ilk 10’da yer aldı

Dünya çapında 2024 yılında en fazla gelişim gösteren teknik direktörler açıklandı. Listede Süper Lig’den Eyüpspor’u çalıştıran Arda Turan ilk 10’da yer aldı. İşte listenin tamamı…
TransferRoom, dünya çapında 2024 yılında en fazla gelişim gösteren 10 teknik direktörü açıkladı.
Listeye Türkiye'den tek bir teknik direktör girdi. İşte 2024'te en fazla gelişim gösteren 10 teknik direktör:
1- Nicky Hayen - Club Brugge
2- Enzo Maresca - Chelsea
3- Claudio Giraldez - Celta Vigo
4- Carles Martinez - Toulouse
5- Raffaele Palladino - Fiorentina
6- Eric Roy - Brest
7- Fabian Hürzeler - Brighton
8- Lars Friis - Sparta Prag
9- Arda Turan - Eyüpspor
10- Luke Williams - Swansea