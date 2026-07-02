2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasının sona ermesiyle birlikte eleme heyecanı başladı. Futbolseverler, 28 Haziran itibarıyla oynanan son 32 turu karşılaşmalarını yakından takip ederken son 16 turuna yükselen takımlar ve maç tarihleri de merak konusu oldu. Dünya Kupası son 32 turunda, şampiyonanın ev sahiplerinden ABD, Bosna Hersek'i 2-0 yendi ve son 16 turuna çıktı. Belçika, uzatmalarda attığı penaltı golüyle son 16'ya adını yazdıran ülkeler arasına girdi. İşte Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar ile 2 Temmuz-4 Temmuz tarihleri arasında oynanacak eleme maçları programı.

1 /7 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan dolu grup aşamasının tamamlanmasının ardından futbol dünyası, tek maçlı eleme usulünün ilk halkası olan son 32 turu mücadelelerine kilitlenmiş durumda. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu eleme maçları 28 Haziran Pazar günü başladı. Meksika, Ekvador'u eleyerek son 16 turuna adını yazdırdı. son 32 turunda Fransa, İsveç'i 3-0 yendi. Fransa, son 16 turunda Paraguay ile karşılaşacak. İşte son 16'ya çıkan takımlar.

2 /7 Dünya Kupası son 16 turuna kalan takımlar hangileri? 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada , Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas , son 16 turuna adını yazdırdı. Penaltılarda Almanya'yı yenen Paraguay , son 16 turuna çıktı. Norveç , 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu. Fransa İsveç'i 3-0, Meksika da Ekvador'u 2-0 yenerek son 16 turuna kaldı.



3 /7 ABD , Bosna Hersek'i yenerek son 16 turuna yükseldi 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda, şampiyonanın ev sahiplerinden ABD, Bosna Hersek'i 2-0 yendi ve son 16 turuna yükseldi.

Belçika , uzatmalarda attığı penaltı golüyle son 16'ya yükseldi 2026 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2 biten maçta, Senegal'i uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 yenen Belçika, son 16 turuna yükseldi.

İngiltere , FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1'lik skorla mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

4 /7 Dünya Kupası son 32 turu 1- 4 Temmuz maç programı ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor. Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

5 /7 2 Temmuz Perşembe: ABD-Bosna Hersek, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00 İspanya-Avusturya, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

6 /7 3 Temmuz Cuma: Portekiz-Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00 İsviçre-Cezayir, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00 Avustralya-Mısır, Dallas Stadı, TSİ 21.00