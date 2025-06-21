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Dusan Tadic sonunda imzayı attı: Yeni takımı herkesi şaşırttı

Dusan Tadic sonunda imzayı attı: Yeni takımı herkesi şaşırttı

13:5321/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sezon sonu Fenerbahçe'ye veda eden Sırp kanat Dusan Tadic'in yeni adresi herkesi şaşırttı. Ajax'a geri döneceği yazılan 36 yaşındaki futbolcunun anlaşma sağladığı takım ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den ayrılan Sırp yıldız Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu.

Sarı-lacivertlilere veda ettikten sonra eski takımı Ajax'a geri döneceği iddia edilen Dusan Tadic, tercihini yaptı.

Sportske'nin haberine göre; Olympiakos, 36 yaşındaki yıldız ismi mali şartlarda ikna etti.

Yunan ekibi, Dusan Tadic ile senelik 4 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 53 maça çıkan Tadic, 13 gol atıp 16 asistlik performans sergiledi.

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