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En Nesyri'ye rekor teklif: Kulüp tarihine geçecek

En Nesyri'ye rekor teklif: Kulüp tarihine geçecek

14:2225/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
DHA
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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En Nesyri için Suudi Arabistan'dan gelen 30 milyon euroluk teklif geri çevrilmişti. Al Hilal Kulübü'nün Faslı yıldız için önereceği yeni rakam ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri, Suudi Arabistan'dan teklifler almaya devam ediyor. 

28 yaşındaki golcü futbolcuya son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Hilal takip oldu. 

30 milyon euroluk teklifi kabul görmeyen Al Hilal'ın yeni teklifinin ise 35 milyon euro civarında olması bekleniyor. 

Youssef En Nesyri de sezonun son haftalarında protestoya maruz kalması sebebiyle ayrılmaya sıcak bakıyor.

Geçen sezonun başında 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla toplamda çıktığı 52 maçta 30 gol atarken 7 de asist kaydetti.

Fenerbahçe'nin Al Hilal ile 35 milyon euro karşılığında anlaşma sağlaması durumunda Youssef En Nesyri, sarı-lacivertli kulüp tarihinin en pahalı transfer satışı olacak.


Fenerbahçe'de daha önce Ferdi Kadıoğlu 30 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Brighton'a transfer olmuştu.

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