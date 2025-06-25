En Nesyri'ye rekor teklif: Kulüp tarihine geçecek

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En Nesyri için Suudi Arabistan'dan gelen 30 milyon euroluk teklif geri çevrilmişti. Al Hilal Kulübü'nün Faslı yıldız için önereceği yeni rakam ortaya çıktı.

1 /6 Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri, Suudi Arabistan'dan teklifler almaya devam ediyor.

2 /6 28 yaşındaki golcü futbolcuya son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Hilal takip oldu.

3 /6 30 milyon euroluk teklifi kabul görmeyen Al Hilal'ın yeni teklifinin ise 35 milyon euro civarında olması bekleniyor.

4 /6 Youssef En Nesyri de sezonun son haftalarında protestoya maruz kalması sebebiyle ayrılmaya sıcak bakıyor.

5 /6 Geçen sezonun başında 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla toplamda çıktığı 52 maçta 30 gol atarken 7 de asist kaydetti.