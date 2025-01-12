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Erden Timur'dan flaş transfer itirafı! 75 milyonluk golcü elden kaçmış

Erden Timur'dan flaş transfer itirafı! 75 milyonluk golcü elden kaçmış

09:3712/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
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Galatasaray'ın eski başkan vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulüple ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Timur, kendi döneminde alamadıkları yıldız ismi de açıkladı.

Galatasaray'ın Eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulübün geçmiş gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TV100'de konuşan Timur, sarı-kırmızılı takımın transfer işlerine de değindi ve kendi döneminde alamadıkları yıldız ismi açıkladı.

Erden Timur, şu anda Sporting Lizbon forması giyen Viktor Gyökeres'le ilgili şunları söyledi:

"15 milyonumuz olsaydı Gyökeres'i alabilirdik. Çok almak istedik. Çok güzel isimler buluyor ama paran yok, limitin yok."

26 yaşındaki İsveçli futbolcu, 2023 yılında Coventry City'den 24 milyon Euro karşılığında Sporting'e transfer oldu.

Golcü ismin güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro...

#Erden Timur
#Galatasaray
#Viktor Gyökeres

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